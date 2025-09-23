▲Photo: Tetsuya Yamakawa昨年9月22日、地元沖縄の那覇文化芸術劇場なはーとからスタートした＜HY 25th Anniversary BEST!! Kary TOUR 2024-2025＞が、年を跨いで今年9月21日の沖縄コンベンションセンター展示棟でファイナルを迎えた。今回はそのセミファイナル、9月7日に開催された東京Kanadevia Hallのライブのオフィシャルレポートを中心に、9月21日に開催された沖縄コンベンションセンターのライブの模様も一緒にお届けする