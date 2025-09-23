【モデルプレス＝2025/09/23】次世代のエンタメカルチャーを体感できる大型イベント「STARRZ TOKYO 2025」が9月23日に東京・日本工学院アリーナにて開催され、kawaiiサウンドクリエイター・瀬名ちひろが出演した。【写真】瀬名ちひろ、美デコルテ輝く◆瀬名ちひろ「STARRZ TOKYO」で美デコルテ輝くアイドルグループやインフルエンサーとしての活動を経て2024年12月にセルフプロデュースのシングル『ばず らいふ イヤー！』でデビュ