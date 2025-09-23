ロックバンド「筋肉少女帯」の大槻ケンヂが体調不良のため、ロックバンド「特撮」が２４日に東京・ＳＨＩＮＪＵＫＵＬＯＦＴで行う予定だったライブ「特撮爆誕２５周年記念ツアー２０２５特撮！２５年後の世界」を中止すると２３日までに公式サイトで発表された。同サイトは「本公演を楽しみにされていたお客様には、ご迷惑とご心配をおかけいたしますこと、ならびに直前の発表となりましたことを深くお詫（わ）び申し上げ