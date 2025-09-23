瀬戸内国際芸術祭2025 瀬戸内国際芸術祭の秋会期が2025年10月3日～11月9日に開催されます。作品が展示される香川県丸亀市の本島で有料シャトルバスが運行します。 琴参バス（香川県丸亀市）が、県内外から会場に来る観光客の交通アクセスの充実を図るため、運行します。琴参バスは春会期にもJR坂出駅前～瀬戸大橋エリア間でシャトルバスを運行しました。 シャトルバスは、本島泊港と屋釜浜を1日10往復します