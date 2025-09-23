【ニューヨーク共同】先進7カ国（G7）は22日、国連総会に合わせ米ニューヨークで会合を開き、中東やウクライナ情勢について緊密な意思疎通と連携で一致したと発表した。パレスチナの国家承認を巡ってG7の対応が割れる中、結束にほころびはないとアピールした。岩屋毅外相はパレスチナ国家樹立によるイスラエルとの「2国家共存」支持を改めて強調。「米国を含むG7の結束が重要だ」と訴えた。G7では英国、カナダ、フランスがパ