専業主婦から無職で離婚、5年間のシングルマザー歴がある人気ブロガーの小林礼奈さん（33歳）。8歳年下の美容師と再婚、現在は第二子を妊娠中であると発表し、ネットニュースを中心に大きな話題となった。 そんな彼女にシンママ時代の恋愛事情や、再婚相手との馴れ初めなどを聞かせてもらった。 ◆シンママの恋愛は難しい「子供がいるって最初からわかっていながら…」 人気お笑い芸人との離婚後、礼奈さんは何人かの男性と交際し