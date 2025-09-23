大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ仰天ニュースを特別セレクション！（初公開2023年3月20日記事は取材時の状況）＊＊＊結婚して三年目の42歳の夫がいる岡田杏奈さん（仮名・29歳）。子どもはなし。夫がもともと淡泊だったせいで、結婚してすぐにレスに。その寂しさを埋めるために近所のスーパーのパートとして働き出し、そこで店長