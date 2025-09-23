メジャーリーグのレギュラーシーズンは、残すところあと1週間を切った。ナ・リーグ西地区の首位に立つドジャースは2位パドレスに3ゲーム差をつけているが、9月に入ってからは歯がゆい試合も少なくない。◆ドジャース救援陣崩壊による“逆転負け”の連鎖日本時間22日のジャイアンツ戦は、先発したエメ・シーハンが7回無失点10奪三振の快投を見せたが、2番手としてマウンドに上がったブレーク・トライネンが打者7人に対して2つし