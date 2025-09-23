タレント鈴木紗理奈（48）が23日、TBS系「ゴゴスマ」（月〜金曜午後1時55分）に出演。愛知県豊明市が22日、可決したスマホ2時間条例について「大賛成」と意見を述べた。シングルマザーの鈴木は、「スマホを子どもに使わせる時間で悩んでいる親はめちゃくちゃ多い。明らかに生活態度がおかしくなって、ごはんも後で食べるってなったり、乱れていくんです」とした上で、自分の子どもがスマホを使いすぎた時についても語った。「見て