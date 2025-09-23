富裕層はどんな税制上のメリットを活用しているか。大手証券会社のプライベートバンキング部門で数多くの富裕層を担当していたZUU代表の冨田和成さんは「税金対策を考えるならば、ローンを組んでまで不動産投資をする価値は十分ある。かつて私のお客様で、不動産投資による資産圧縮によって、相続税が5億円から3億円になった方もいた」という――。※本稿は、冨田和成『世界の大富豪が実践しているお金の哲学』（三笠書房）の一部