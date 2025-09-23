俳優の城田優（39）が23日に自身の公式Xを更新。ある人物に遭遇したことを明かした。城田は「買い物をしていたら、後ろからガバッと掴まれまして『あ、終わった』と思いながら振り返ったら、志尊淳くんでした。すっごくイケメンでした」と報告。「東京ってすごい街ですね。現場からは以上です」とつづった。この投稿に志尊も反応。「嬉しすぎて、遠くからすぐわかって、走って掴んだら声かけるの忘れてた。今日も可愛かっ