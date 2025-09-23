あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「スーパーダーリン」の略語は？「スーパーダーリン」の略語はなんでしょうか？ヒントは、4文字です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「スパダリ」でした！スパダリは完璧な男性を意味しますが、どのような要素が「理想の完璧さ」に必要と感じるか