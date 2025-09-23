札幌中心部にある改修工事中のホテルの立体駐車場で、外壁の一部が落下しました。けが人や車への被害はありませんでしたが、周辺は一時騒然としました。（長野記者）「札幌中心部のホテルの立体駐車場の外壁です。大きな穴があいていて、周りにひびも入っています」外壁の一部が落下したのは、札幌市中央区にある札幌グランドホテルの立体駐車場です。９月２３日午後０時半ごろ、地上から高さ１０メートルほどの場所から縦横