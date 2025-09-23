2025年8月に、プレジデントオンラインで反響の大きかった人気記事ベスト3をお送りします。ビジネス部門の第2位は――。▼第1位だから現場を回るしかなかった…孤高の独裁者･鈴木修は自分のところに情報が届かなくなった事を知っていた▼第2位｢あの噴水止めてください｣1グラム､1円までこだわる鈴木修は本当に部品メーカーの噴水を止めた▼第3位だから日本人の｢百貨店離れ｣が進んでいる…三越伊勢丹HD元社長がルイ･ヴィトンを