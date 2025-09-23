NPB（日本野球機構）は23日の公示を発表。ロッテは先発・唐川侑己投手と宮崎竜成選手を昇格し、茶谷健太選手を抹消しました。18年目を迎える唐川投手は、この日の西武戦で今季初先発のマウンドにあがります。6月11日には同点で迎えた延長11回に今季初登板。回またぎとなった延長12回に4失点を喫していました。ファームでは11度の先発含む14試合に登板し、4勝5敗で防御率3.32をマーク。今季初先発での好投にも期待がかかります。同