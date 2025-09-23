「大相撲秋場所・１０日目」（２３日、両国国技館）横綱豊昇龍の土俵入りで、宇良が露払いを務めた。直前に東の幕内土俵入りを終えたばかりの宇良は、小走りで西の花道へ。ぎりぎりで間に合って苦笑いの宇良を豊昇龍と太刀持ちの平戸海も笑顔で迎え、そのまま花道へ進んだ。この様子がＮＨＫのテレビ中継でも映し出されＳＮＳでも話題に。「宇良ちゃん、にっこにこで走ってきたのかわいい」「宇良走ってきてかわいｗｗｗ」