ノア２３日の後楽園ホール大会で、ダガ（３７）が極悪軍団「ＴＥＡＭ２０００Ｘ（Ｔ２ＫＸ）」から脱退した。ダガはこの日、Ｔ２ＫＸの杉浦貴と組んでＨＡＹＡＴＡ＆小田嶋大樹と激突した。試合はセコンドについていたヨシ・タツのトンファー攻撃でＴ２ＫＸの反則負けとなった。試合後もＨＡＹＡＴＡと小田嶋に暴行を続ける杉浦とヨシ・タツ。そんな２人の前に立ちふさがったのが、なんとダガだった。２人をリングの外に追い