TRFのSAM（63）が23日、カンテレの情報番組「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。情報番組のコメンテーターをそつなくこなした。ダンサーとして、音楽番組やバラエティー番組への出演はあっても、お昼の情報番組への出演は珍しい印象のSAM。番組MCの青木源太アナウンサーは「あのSAMさんが『とれたてっ』に来てくれましたよ」と紹介し、火曜レギュラーを務めるブラックマヨネーズ吉田敬も「違和感が半端ない