【モデルプレス＝2025/09/23】6人組踊り手グループ・アナタシアが23日、東京・日本工学院アリーナで開催された音楽＆ファッションイベント「STARRZ TOKYO 2025」に出演した。【写真】踊り手グループ「阿修羅ちゃん」カバー◆アナタシア「STARRZ TOKYO」で3曲パフォーマンスダンスだけでファンを魅了してきたアナタシアはAdoの「阿修羅ちゃん」を始めとする「SPEED」「劣等上等」の3曲をダンスでカバー。ダンスブレイクやアクロバッ