9月22日、目黒蓮（28）がイタリア・ミラノへ向かうため成田空港に姿を見せた。9月24日から開催される自身がブランドアンバサダーを務めるフェンディの「‘26年春夏 ウィメンズ・メンズコレクション」への参加を予定している。空港で目黒は、メンズ・ファッション＆ライフスタイル誌『GQ Japan』の取材を受け、「ミラノでやってみたいことは、美味しいピザを食べたいです」と、旅の楽しみを語っていた。さらに、フェンディのトータ