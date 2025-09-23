◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３１節ＦＣ東京―福岡（２３日・味スタ）１４位・ＦＣ東京が今季初の３連勝を目指し、１３位・福岡をホームに迎える。前節（２０日）はアウェーの川崎戦（多摩川クラシコ）でＭＦ遠藤のヘディングが決勝点となり、１―０で守り切り、連勝を飾った。一方の福岡は、横浜ＦＭに０―２で敗戦。９戦負けなし後、現在３連敗中となっている。ＤＦ安藤はけがで９月に行われた日本代表の米国遠征を辞退。前節