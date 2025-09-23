え、ほんとに2児のママ？ ほんとにノーファンデ!? 「39歳・ノーファンデ肌」で知られる管理栄養士の木下あおいさんは、ファンデーションも化粧水も美容液も持っておらず、塗るのはオリジナルで作ったオイルだけ。そして、腸活を中心とした“内側からの美容”で、このお肌をキープしているそうです。20歳の頃は、見た目に執着して、ダイエットを繰り返す暗黒期だった木下さん。ギャル風メイクだった20年前と、美腸にめざめた後とで