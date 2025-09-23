石破茂首相の退陣表明にともない、9月22日、自民党総裁選が告示された。昨年の前回選にも出馬した5名が争うことから、「リベンジ戦」ともいわれるこの戦いで、最若手ながら大本命とされるのが小泉進次郎氏（44）だ。【写真】「”坊ちゃん刈り”にセーラー服」小泉進次郎氏の貴重な小学生時代小泉氏といえば5月、米の価格高騰が社会問題になる中で急きょ、農林水産大臣に抜擢された。就任するや否や、随意契約による政府備蓄米