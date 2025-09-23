人気者がその活動を止めると発表するとき、「活動休止」「解散」「卒業」など様々な表現で発表されてきた。どんな言葉で伝えられても寂しさを感じさせるものだが、3人組テクノポップユニットのPerfumeがメジャーデビュー20周年記念日に発表したコールドスリープ宣言は、寂しさだけではない、ちょっと不思議な感覚をおぼえさせた。臨床心理士の岡村美奈さんが、「コールドスリープ」という言葉が使われたことによる効果を分析する