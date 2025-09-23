２１日、撫遠市の栽培拠点で収穫期を迎えたクランベリー。（撫遠＝新華社記者／張濤）【新華社撫遠9月23日】中国黒竜江省撫遠市に広がる4200ムー（280ヘクタール）のクランベリー栽培地が実りの季節を迎えた。21日には収穫祭も開かれ、生産者らは豊作の喜びに包まれた。撫遠市は近年、クランベリーを柱とする産業振興に注力し、国内有数の大規模栽培拠点を構築。クランベリー研究開発センターやコールドチェーン倉庫、加工工場