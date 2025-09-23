けさ早く、神奈川県藤沢市の江の島の岩場で釣りをしていた40代の男性が海に転落し、行方不明となっています。午前6時半ごろ、神奈川県・江の島の稚児ヶ淵近くで「釣りをしている人が岩場から落ちた」と110番通報がありました。警察によりますと、釣りをしていた40代の男性が岩場に引っかかった釣り針を取ろうと竿を持ち上げたところ、足をすべらせて海に転落し、100メートルほど沖に流されて姿が見えなくなったということです。男