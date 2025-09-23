核廃絶を訴えながら、久保山愛吉さんの墓がある寺へ行進する集会の参加者＝23日午前、静岡県焼津市米国の水爆実験で被ばくした静岡県焼津市のマグロ漁船「第五福竜丸」の無線長久保山愛吉さん＝当時（40）＝が亡くなって71年となる23日、同市で久保山さんをしのぶ集会があった。参加者は久保山さんが残した「原水爆の被害者はわたしを最後にしてほしい」という願いの実現を誓った。午前9時半、150人ほどがJR焼津駅前に集まり、