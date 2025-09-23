楽天７―０日本ハム（パ・リーグ＝２３日）――日本ハムの宮西がプロ４人目の通算９００試合登板を達成した。３点を追う五回一死一、二塁の場面でマウンドに上がり、宗山への四球で満塁とし、代打・フランコに左犠飛を許して打者２人で交代となった。２００７年の大学・社会人ドラフト３位で入団した４０歳左腕。プロ入り時は「ほぼオーバースロー」だったが、周囲の助言でサイドスローに変更したことで才能が開花し、プロ１年