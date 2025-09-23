けさ、栃木県の東北自動車道で、トラックが中央分離帯に突っ込みました。この事故で荷台に積んでいたガスボンベが反対車線にまで飛び、他の車に直撃しそうになる瞬間をドライブレコーダーがとらえていました。「危ない！危ない！危ない！」走行中の車に突然、大量の「モノ」が襲いかかってきました。事故があったのは午前8時すぎ。東北自動車道の鹿沼インターチェンジから栃木都賀ジャンクションの間で、上りを走っていたトラック