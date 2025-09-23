俳優の黒沢年雄（81）が23日、ブログを更新。現在の政策に対し、自身の考えを示した。黒沢は「努力する方々は報われる世の中にしないと、真面目に働く方々はやる気をなくす!」とし「身体の不自由な方々や障害者や、親族をなくして働き手が居なくて困った方々の為の生活保護がある…似非生活保護者を徹底的に洗い直して頂きたい…18万の他医療費無料はあり得ない(国民年金は5万〜6万ですよ!おかしくない!)小さな子どもを育てている