松前藩と戦ったアイヌ民族の英雄・シャクシャインの法要祭が北海道の新ひだか町で営まれました。北海道新ひだか町では、アイヌ民族の英雄シャクシャインをしのぶ法要祭が開かれ神への祈り・カムイノミがささげられました。シャクシャインは、1669年に不平等な交易でアイヌを圧迫した松前藩と戦い、命日とされる9月23日に毎年、法要祭が営まれています。79回目を迎えたことしはおよそ1200人が参加しました。北海道アイヌ協会・大川