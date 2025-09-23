大阪市・夢洲で開催中の大阪・関西万博で、京都の老舗織物メーカーの作品が会場を華やかに彩っている。緞帳（どんちょう）や室内装飾を手がける川島織物セルコン（京都市左京区）。明治期から歴代の万博に作品を納めてきた実績があり、今回も迎賓館やＥＸＰＯホールなど主要施設の装飾を担った。社を挙げた一大プロジェクトとは−。【写真】イベントが行われる「シャインハット」のコチラを手がけました創業は江戸期の１８４３