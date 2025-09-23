インターホンの向こうから聞こえたのは―まさかの「特大ニャーン」でした。【写真】踏み台で背伸びし、画面に顔を向ける猫さんSNSに投稿された“猫のインターホン対応”画像が注目を集めました。投稿したのは、猫4匹と暮らすもきゅさん（@anchan20180825）。「また勝手にインターホン出てセールスの人に特大ニャーンかましてた」とユーモラスにつぶやき、フォロワーから「羨ましいセールスマン」「子どものイタズラかと思ったら猫