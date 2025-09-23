名古屋市の東山動植物園で9月23日、死んだ動物たちを供養する慰霊祭が行われました。彼岸にあわせ、23日に営まれた慰霊祭には、来園者や職員およそ170人が参列しました。人気者だったスマトラトラのメス「ダマイ」や、27歳まで生きたオスのカバ「重吉」など、この1年で63頭の動物が天国に旅立ちました。参列した人々は、動物の写真などが飾られた祭壇に手を合わせ、花を手向けていました。参列した子供：「カバが死んで悲