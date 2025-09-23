「幸せが表情から漏れ出てますよ」元V6で俳優の岡田准一がXを更新。人気俳優を強く抱きしめ合う姿が話題を呼んでいる。「安心する」と短く添えられ、綾野剛と抱きしめ合う2ショットを投稿。背景には「30th BUSAN International Film Festival 17-26 September 2025」の文字があり、釜山国際映画祭での一コマを紹介した。岡田はNetflix作品「イクサガミ」(11月配信)の世界初上映で映画祭に出席。一方の綾野は主演映画「愚か者