９月２２日昼過ぎ、北海道深川市の住宅に男２人が侵入して現金などを盗み、近所の男性を車でひいて逃走しました。室内に設置されたカメラには犯行の一部始終が映っていました。無人のリビングに突然現れた赤い手袋をつけた男。その後、別の男も加わり２人で室内を物色します。男の手にはケースに入った現金も確認できます。事件があったのは深川市音江町豊泉の住宅です。２２日午後２時まえ、男２人が留守中の住宅に侵入し、