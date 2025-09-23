いよいよライダーカップウィークを迎えたニューヨーク州のベスページ・ブラック。22日に、米国チームのキーガン・ブラッドリー、欧州チームのルーク・ドナルド（イングランド）の両主将が会見し幕を開けた。【写真】マキロイがタイガーの元キャディに激怒？注目された大きなポイントが、今大会の米国チームがライダーカップ史上初めて「報酬」を受けとること。もともと賞金はなく、「名誉とプライド」をかけてカップを取り合うのが