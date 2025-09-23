線状降水帯が発生した９月２１日の豪雨や暴風の影響が続いています。運転見合わせが続いているＪＲ根室線では代行バスが運行されているほか、網走川では魚が大量に死んでいるのが見つかりました。駅の構内から改札にかけて大きな荷物を持った人の長い列ができていたのは…（武田記者）「釧路駅です。特急が運休しているため、これから代行バスの改札が始まります」ＪＲ北海道は２３日から、運転見合わせが続いている根室線の帯広&#