クリス・リード杯で演技するアイスダンスの櫛田育良（左）、島田高志郎組＝長野県軽井沢町風越公園アイスアリーナフィギュアスケートのアイスダンスで新カップルを結成した櫛田育良、島田高志郎組が23日、長野県軽井沢町風越公園アイスアリーナで非公式戦のクリス・リード杯に出場し、実戦デビューを果たした。今季から女子との二刀流に挑戦中の櫛田と、男子から転向した島田の愛称「いくこう」コンビは2030年冬季五輪を目標に