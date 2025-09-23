¡þÂçÁêËÐ½©¾ì½ê10ÆüÌÜ¡Ê2025Ç¯9·î23ÆüÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë½½Î¾¤ËÉüµ¢¤·¤¿Ä«Çµ»³¡Ê31¡á¹âº½Éô²°¡Ë¤¬±©½Ð»³¡Ê25¡á¶Ì¥Î°æÉô²°¡Ë¤ò²¡¤·½Ð¤·¤ÇÇË¤ê¡¢8¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£´Ø¼è¤È¤·¤Æ¤ÏÁ°Æ¬É®Æ¬¤À¤Ã¤¿ºòÇ¯½Õ¾ì½ê°ÊÍè¡¢9¾ì½ê¤Ö¤ê¤Î¾¡¤Á±Û¤·¡£¡Ö¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÈÖÉÕ¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¡¢¤Þ¤¿¤¢¤·¤¿¤«¤éµ¤¤ò°ú¤­Äù¤á¤Æ½¸Ãæ¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£Ä¹¿È¤ÎÁê¼ê¤ÎÅö¤¿¤ê¤ò¿©¤¤»ß¤á¡¢°µÎÏ¤ò¤«¤±¤Ê¤¬¤é¤¸¤ê¤¸¤ê¤ÈÁ°¤Ë½Ð¤¿¡£¡ÖÎÉ¤¯Á°¤Ø¹¶¤á