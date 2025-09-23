フリーアナウンサーの宇賀なつみ（39）が23日、TBSラジオ「三度の飯より旅が好き」（火曜前8・30）にゲスト出演。おすすめの温泉地について語った。月に1回以上必ず旅行するという大の旅行好きである宇賀。パーソナリティーの熊崎風斗アナからおすすめの国内温泉を訪ねられる一幕があった。「私は今年行って凄く良かったのと思ったのは」と前置きして、兵庫県赤穂市の宿「銀波荘」を絶賛。「海沿いにドーンと突き出してる温