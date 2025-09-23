酒気帯び運転の疑いで逮捕された福岡県警の巡査部長が23日、送検されました。県警は全職員に対し、9月末まで飲酒を伴う会食を自粛するよう呼びかけるなど影響が広がっています。■奥村誠悟記者「飛永容疑者が出てきました。フードをかぶっていて表情は確認できません」 酒気帯び運転の疑いで23日に送検されたのは、福岡県警南警察署地域1課の巡査部長、飛永裕範容疑者（50）です。22日未明、福岡県柳川市の市道で酒を飲ん