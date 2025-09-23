◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―阪神（２３日・横浜）阪神の先発ニック・ネルソン投手が、５回５安打２失点でマウンドを降りた。２回に先頭・筒香に左翼席へ先制ソロを献上。５回に前川に同点適時打が飛び出したが、直後に桑原に勝ち越しの右前適時打を浴びた。来日１年目で先発は３度目。計１３イニングで３失点と安定感は見せている。