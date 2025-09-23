◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３１節新潟０―０名古屋（２３日・デンカＳ）Ｊ１最下位の新潟がホームで名古屋と対戦し、０―０で引き分けた。立ち上がりこそ名古屋のペースだったが、前半１５分以降はホームで負けられない新潟が序々にリズムをつかみ、細かなパスワークで攻め込もうとするが、ゴール中央でブロックを組んで守る名古屋の守備陣を崩すまで至らず。前半は０―０で折り返した。後半の立ち上がりも膠着（こうちゃく