【これからの見通し】パウエルＦＲＢ議長講演に注目、その前に英欧のＰＭＩをチェック アジア市場は、東京市場が秋分の日の祝日のため休場となり、動意薄の展開となっている。上海や香港株が軟調であることから、リスク動向に敏感な豪ドルが軟調に推移しているが、全般的な値動きは限定的。ドル円は147円台後半、ユーロドルは1.18挟みの水準、ポンドドルは1.35台前半での揉み合いに終始している。ユーロ円は174円