◆パ・リーグ日本ハム―楽天（２３日・エスコンフィールド）日本ハムの先発・孫易磊（スン・イーレイ）投手は、２回５６球を投げ３安打３失点。３回から金村にマウンドを譲った。初回、先頭の中島に左中間二塁打を許すと、１死後、黒川に粘られ１１球目のチェンジアップを右翼ブルペンに運ばれた。右越え４号２ランで２点を先制された。２回は先頭の宗山の中前打と２つの四球で１死満塁のピンチ。中島は二ゴロに仕留めたが