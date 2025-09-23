ドル円１４７．７０近辺、ユーロドル１．１８００近辺小動き＝ロンドン為替 ロンドン朝方、ドル円は147.70近辺、ユーロドルは1.1800近辺で推移している。東京勢が秋分の日で休場となったアジア時間は全般に狭い値幅での取引となっている。ドル円は147.60-147.87、ユーロドルは1.1790-1.1820でのレンジにとどまっている。このあとの欧州時間には一連の英欧ＰＭＩ速報値が発表されるほか、市場の視線はＮＹ