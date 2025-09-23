◆パ・リーグ日本ハム―楽天（２３日・エスコンフィールド）日本ハムの宮西尚生投手が、史上４人目の通算９００登板を達成した。過去に達成したのは岩瀬仁紀（１００２）、米田哲也（９４９）、金田正一（９４４）の３人。レジェンドに肩を並べた。出番は５回１死一、二塁のピンチ。左の宗山を迎えたところでマウンドに上がった。宗山にはフルカウントから四球を与え１死満塁。代打フランコに左犠飛を許し、マウンドを降りた