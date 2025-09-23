※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ同僚・芹との関係を疑われた草太は離婚の危機に直面しますが、実際に裏切っていたのは藤枝でした。藤枝は芹が草太にも言い寄っていたことを知り感情を爆発させ、退職へ。芹も社内に居場所を失ったその矢先、芹のロッカーに藤枝に使わせた金額の明細が貼り出されました。芹は「相手が勝手に払ったこと」と反論したい気持ち