日本時間１６時１５分に仏製造業PMI（速報・購買担当者景気指数）（9月）、非製造業PMI（速報・購買担当者景気指数）（9月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 製造業PMI（速報・購買担当者景気指数）（9月）16:15 予想50.2 前回50.4 （製造業PMI（購買担当者指数）) 非製造業PMI（速報・購買担当者景気指数）（9月）16:15 予想49.7 前回49.8 （非製造業PMI（購買担当者指数）)